ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году сельхозтоваропроизводители Тверской области смогут получить существенную поддержку по целому ряду направлений. Порядок предоставления субсидий был принят 21 февраля на заседании Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Общий объём средств госпрограммы по развитию сельского хозяйства Тверской области в этом году составит более 2,5 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Существенный рост финансирования отрасли позволит значительно увеличить производство мяса, молока, продукции растениеводства.

В этом году субсидии, предоставляемые аграриям, станут комплексными и будут включать в себя целый ряд направлений.

Одно из первоочередных - растениеводство. На приобретение элитных семян аграрии получат субсидии в размере 8,8 млн рублей. Это позволит повысить урожайность зерновых, картофеля, льна.

В животноводстве предусмотрены субсидии на содержание товарного поголовья крупного рогатого скота мясных пород в сумме 2,4 млн рублей и поголовья племенных животных в размере 67,8 млн рублей. По некоторым направлениям племенного животноводства Тверская область занимает лидирующие позиции в России. В частности, в звероводстве регион находится на 1 месте в России.

"Главная задача - максимально эффективно использовать как федеральные субсидии, так и средства областного бюджета для обеспечения приоритетного развития АПК Тверской области", - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.