Финансирование сельского хозяйства Тверской области в 2017 году составит 2,5 млрд рублей
Общий объём средств госпрограммы по развитию сельского хозяйства Тверской области в этом году составит более 2,5 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Существенный рост финансирования отрасли позволит значительно увеличить производство мяса, молока, продукции растениеводства.
В этом году субсидии, предоставляемые аграриям, станут комплексными и будут включать в себя целый ряд направлений.
Одно из первоочередных - растениеводство. На приобретение элитных семян аграрии получат субсидии в размере 8,8 млн рублей. Это позволит повысить урожайность зерновых, картофеля, льна.
В животноводстве предусмотрены субсидии на содержание товарного поголовья крупного рогатого скота мясных пород в сумме 2,4 млн рублей и поголовья племенных животных в размере 67,8 млн рублей. По некоторым направлениям племенного животноводства Тверская область занимает лидирующие позиции в России. В частности, в звероводстве регион находится на 1 месте в России.
"Главная задача - максимально эффективно использовать как федеральные субсидии, так и средства областного бюджета для обеспечения приоритетного развития АПК Тверской области", - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.