Ford Sollers начала печатать на 3D принтере детали конвейера для российских заводов
15.03.2017, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках модернизации производственных процессов Ford Sollers впервые начал печатать специальное оборудование для конвейера на собственном 3D принтере. Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки и сварки автомобилей Ford EcoSport и Ford Fiesta. Технология запущена на заводах Ford Sollers во Всеволожске и Набережных Челнах и позволяет печатать около 30 разных наименований деталей.
Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, защитные накладки традиционно используются в целях обеспечения безопасности рабочих на производственной линии. При захвате насадки инструмента рукой исключается возможность затягивания в автоматизированное оборудование перчатки: колпачок фиксируется, а головка внутри продолжает работу.
Технология 3D печати является экономичным способом производства деталей. Определенные детали оборудования выходят из строя раньше, чем само оборудование, в связи с чем возникает необходимость покупки нового оборудования целиком. Теперь, благодаря 3D печати, срок службы оборудования продлевается в два раза.
Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, защитные накладки традиционно используются в целях обеспечения безопасности рабочих на производственной линии. При захвате насадки инструмента рукой исключается возможность затягивания в автоматизированное оборудование перчатки: колпачок фиксируется, а головка внутри продолжает работу.
Технология 3D печати является экономичным способом производства деталей. Определенные детали оборудования выходят из строя раньше, чем само оборудование, в связи с чем возникает необходимость покупки нового оборудования целиком. Теперь, благодаря 3D печати, срок службы оборудования продлевается в два раза.