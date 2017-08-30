"ФосАгро" намерено увеличить поставки удобрений в Аргентину в связи с отменой ввозных пошлин на DAP
30.08.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "ФосАгро" (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, рассмотрит возможность увеличения поставок удобрений в Аргентину в связи с решением Президента Аргентины Маурисио Макри отменить 6%-ную ввозную пошлину на высококачественный диаммонийфофсфат (DAP) российского производства.
"Наши совместные усилия с федеральными органами власти, в том числе с министерствами иностранных дел и экономического развития Российской Федерации, межправительственной Российско-Аргентинской комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, РСПП и ТПП по отстаиванию интересов отечественного бизнеса на международной арене по снятию ограничительных мер на высококачественную продукцию российских производителей минеральных удобрений увенчались успехом. Мы благодарны аргентинским властям за конструктивный диалог и готовность укреплять взаимовыгодное сотрудничество между российскими и аргентинскими компаниями.
Несомненно, от данного решения выиграют не только российские производители минеральных удобрений, но и аргентинские фермеры и потребители их продукции, так как смогут закрывать потребности в импорте 300-350 тыс. тонн диаммонийфосфата продукцией, отличающейся высоким качеством и экологической чистотой", отметил президент Российской ассоциации производителей удобрений, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, который возглавляет Совет предпринимателей Россия-Аргентина и Российско-аргентинский бизнес-диалог с российской стороны.
По словам Андрея Гурьева, "агропромышленная продукция и минеральные удобрения, необходимые для повышения эффективности её производства, являются одной из важнейших и крупнейших статей товарооборота между Россией и Аргентиной. Для российской отрасли минеральных удобрений Аргентина, и вся Латинская Америка, вслед за российским рынком, является одним из приоритетных регионов продаж. В 2016 г. объём экспорта российских удобрений в Аргентину по сравнению с 2015 г. вырос в 1,6 раз - до 521 тысячи тонн, и составил 43% от общего экспорта России в Аргентину.
Абсурдная ситуация, когда ввозной пошлиной с 2011 г. облагался высококачественный диаммонийфосфат российского производства, не содержащий вредных веществ, и когда беспошлинно ввозились удобрения с содержанием этих примесей, благополучно разрешена", подчеркнул он.
"Наши совместные усилия с федеральными органами власти, в том числе с министерствами иностранных дел и экономического развития Российской Федерации, межправительственной Российско-Аргентинской комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, РСПП и ТПП по отстаиванию интересов отечественного бизнеса на международной арене по снятию ограничительных мер на высококачественную продукцию российских производителей минеральных удобрений увенчались успехом. Мы благодарны аргентинским властям за конструктивный диалог и готовность укреплять взаимовыгодное сотрудничество между российскими и аргентинскими компаниями.
Несомненно, от данного решения выиграют не только российские производители минеральных удобрений, но и аргентинские фермеры и потребители их продукции, так как смогут закрывать потребности в импорте 300-350 тыс. тонн диаммонийфосфата продукцией, отличающейся высоким качеством и экологической чистотой", отметил президент Российской ассоциации производителей удобрений, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, который возглавляет Совет предпринимателей Россия-Аргентина и Российско-аргентинский бизнес-диалог с российской стороны.
По словам Андрея Гурьева, "агропромышленная продукция и минеральные удобрения, необходимые для повышения эффективности её производства, являются одной из важнейших и крупнейших статей товарооборота между Россией и Аргентиной. Для российской отрасли минеральных удобрений Аргентина, и вся Латинская Америка, вслед за российским рынком, является одним из приоритетных регионов продаж. В 2016 г. объём экспорта российских удобрений в Аргентину по сравнению с 2015 г. вырос в 1,6 раз - до 521 тысячи тонн, и составил 43% от общего экспорта России в Аргентину.
Абсурдная ситуация, когда ввозной пошлиной с 2011 г. облагался высококачественный диаммонийфосфат российского производства, не содержащий вредных веществ, и когда беспошлинно ввозились удобрения с содержанием этих примесей, благополучно разрешена", подчеркнул он.
Источник: Фосагро