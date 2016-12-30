В Балаковском филиале АО «Апатит» в торжественной обстановке дан старт строительству аммиакопровода. Он соединит комплекс хранения жидкого аммиака предприятия по производству минеральных удобрений с магистральным аммиакопроводом «Тольятти-Одесса».

В церемонии приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей А. Гурьев, заместитель Председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев, представители Правительства Саратовской области и руководители Балаковского муниципального образования.

- Балаковский филиал АО «Апатит» применяет передовые технологии, а там, где есть развитие, есть и результат, - заявил в своей речи глава региона Валерий Радаев. – Не так давно было завершено строительство высокотехнологичного комплекса хранения жидкого аммиака. Теперь мы говорим о начале строительства аммиакопровода. Это очень важный этап развития предприятия, ведь сейчас аммиак сюда доставляется преимущественно автоцистернами. Ветка трубопровода от магистрали «Тольятти-Одесса» решит проблему транспортировки этого вида сырья. «ФосАгро» – компания с мировым именем. Важно отметить, что в нашей области много успешных предприятий, но те, что уделяют такое внимание реализации социальных проектов - можно перечесть по пальцам одной руки. «ФосАгро» и Балаковский филиал АО «Апатит» поддерживают профессиональные спортивные клубы, развивают детский спорт, помогают восстанавливать музеи и храмы. Предприятие перечислило в региональный бюджет в этом году 2 миллиарда рублей налога на прибыль. Я желаю компании не снижать производственных темпов, сохранять социальную направленность бизнеса.

Валерий Радаев наградил сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит» почётными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

- Я рад приветствовать вас на церемонии старта строительства аммиакопровода, - признался генеральный директор публичного акционерного общества «ФосАгро» Андрей А. Гурьев. – Для нас это проект стратегический. Два года назад мы на этом же самом месте торжественно запускали комплекс хранения жидкого аммиака. Это уникальный объект, построенный по всем самым современным стандартам безопасности. Сегодня мы даём старт строительству аммиакопровода. С его пуском работа балаковского предприятия станет более стабильной, повысится экологическая безопасность.