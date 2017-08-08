ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2017 г. нарастила объём производства удобрений и кормовых фосфатов на 8,8% по сравнению с первым полугодием 2016 г. почти до 4 млн тонн. Продажи за рассматриваемый период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 11,8% - до 4,1 млн тонн.

В частности, во втором квартале 2017 г., объём производства удобрений и кормовых фосфатов увеличился на 15,7%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г., и на 4,1%, относительно первого квартала 2017 г., – до 2,04 млн тонн. Так, объём выпуска фосфорсодержащих удобрений во втором квартале 2017 г. вырос более чем на 20%, или на 4,9%, по сравнению с первым кварталом 2017 г., до 1,65 млн тонн. Объём производства азотных удобрений по итогам 2 кв. 2017 г. практически не изменился, как по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., так и относительно 1 кв. 2017 г., оставшись на уровне 0,4 млн тонн.

Совокупный объём продаж по итогам второго квартала 2017 г. приблизился к уровню 2,1 млн тонн, продемонстрировав рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 3,8% к предыдущему кварталу, в то время как продажи фосфорсодержащих удобрений увеличились на 13,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1,6 млн тонн. Продажи азотных удобрений возросли на 21,9%, по сравнению со 2 кв. 2016 г., – до 0,43 млн тонн.

Объёмы производства и продаж Группы «ФосАгро» приведены в таблицах ниже: