"ФосАгро" увеличила производство удобрений почти на 9% за первые 6 месяцев 2017 года
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2017 г. нарастила объём производства удобрений и кормовых фосфатов на 8,8% по сравнению с первым полугодием 2016 г. почти до 4 млн тонн. Продажи за рассматриваемый период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 11,8% - до 4,1 млн тонн.
В частности, во втором квартале 2017 г., объём производства удобрений и кормовых фосфатов увеличился на 15,7%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г., и на 4,1%, относительно первого квартала 2017 г., – до 2,04 млн тонн. Так, объём выпуска фосфорсодержащих удобрений во втором квартале 2017 г. вырос более чем на 20%, или на 4,9%, по сравнению с первым кварталом 2017 г., до 1,65 млн тонн. Объём производства азотных удобрений по итогам 2 кв. 2017 г. практически не изменился, как по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., так и относительно 1 кв. 2017 г., оставшись на уровне 0,4 млн тонн.
Совокупный объём продаж по итогам второго квартала 2017 г. приблизился к уровню 2,1 млн тонн, продемонстрировав рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 3,8% к предыдущему кварталу, в то время как продажи фосфорсодержащих удобрений увеличились на 13,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1,6 млн тонн. Продажи азотных удобрений возросли на 21,9%, по сравнению со 2 кв. 2016 г., – до 0,43 млн тонн.
Объёмы производства и продаж Группы «ФосАгро» приведены в таблицах ниже:
|
Объём производства по категориям
|
(тыс.тонн)
|
2кв. 2017
|
2кв. 2016
|
Изменение
|
1П 2017
|
1П 2016
|
Изменение
|
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|
1 654,0
|
1 375,5
|
20,2%
|
3 230,3
|
2 894,7
|
11,6%
|
Азотные удобрения
|
385,0
|
387,0
|
(0,5%)
|
767,6
|
781,4
|
(1,8%)
|
ИТОГО удобрений
|
2 039,0
|
1 762,5
|
15,7%
|
3 997,9
|
3 676,1
|
8,8%
|
Продукция АО «Апатит»
|
2 727,0
|
2 347,1
|
16,2%
|
5 229,3
|
4 703,9
|
11,2%
|
Другая продукция
|
28,3
|
36,6
|
(22,7%)
|
54,4
|
68,8
|
(20,9%)
|
Объём продаж по категориям
|
(тыс.тонн)
|
2кв. 2017
|
2кв. 2016
|
Изменение
|
1П 2017
|
1П 2016
|
Изменение
|
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
|
1 638,0
|
1 446,5
|
13,2%
|
3 174,0
|
2 853,4
|
11,2%
|
Азотные удобрения
|
435,2
|
356,9
|
21,9%
|
895,7
|
786,7
|
13,9%
|
ИТОГО удобрений
|
2 073,2
|
1 803,4
|
15,0%
|
4 069,7
|
3 640,1
|
11,8%
|
Продукция АО «Апатит»
|
921,8
|
862,9
|
6,8%
|
1 832,4
|
1 706,6
|
7,4%
|
Другая продукция
|
41,9
|
57,6
|
(27,3%)
|
75,1
|
103,4
|
(27,4%)
Комментируя операционные результаты за первое полугодие 2017 г., генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:
«Наша долгосрочная стратегия, благодаря модернизации, гибкости производственных линий и продаж, оптимизации производственных процессов, позволяет добиваться уверенного роста операционных показателей, вне зависимости от рыночных циклов. Мы достигли хороших результатов по обоим направлениям – добыча и переработка, и подтверждаем наш прогноз относительно целевых производственных параметров, озвученных на Дне инвестора Компании в марте 2017 г.
Что касается структуры продаж, в первом полугодии отмечался схожий рост объёмом реализации в диапазоне 9-12% как по комплексным (NPK/NPS/PKS), так и концентрированным (DAP/MAP) удобрениям. Увеличение объема продаж концентрированных удобрений стало следствием более чем 25%-ного роста реализации MAP, главным образом за счет спроса со стороны российского и бразильского рынков.
На приоритетном российском рынке Группа «ФосАгро» продемонстрировала впечатляющий рост продаж (более 20%) при практически неизменном общем уровне потребления удобрений. Таким образом, в структуре совокупных продаж Компании на долю внутреннего рынка теперь приходится более 30%.
Говоря о других ключевых рынках, можно отметить существенный рост объёмов поставок удобрений в Бразилию, прибавившем в первом полугодии почти 60%, а также практически двукратное увеличение объёма поставок на рынок стран СНГ. Продажи фосфорных удобрений на европейский рынок по итогам первого полугодия 2017 г. выросли на 14% по сравнению с прошлым годом.
На глобальных рынках в первом полугодии 2017 г. наблюдался дальнейший прирост экспортно-ориентированных мощностей в странах Ближнего Востока и Северной Африки, преимущественно за счет новых вводов в Марокко. Помимо этого, по итогам первого полугодия 2017 г. экспорт фосфорсодержащих удобрений из Китая вырос почти на 25%, по сравнению с первым полугодием 2016 г. С точки зрения спроса, был отмечен 40%-ный рост импорта фосфорсодержащих удобрений (при пересчете в P2O5) со стороны Бразилии, что частично было компенсировано задержкой начала высокого покупательного сезона в Индии, вызванной неопределённостью вокруг изменений в налоговой системе, решение по которым было принято только в конце июня».