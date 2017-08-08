ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2017 г. нарастила объём производства удобрений и кормовых фосфатов на 8,8% по сравнению с первым полугодием 2016 г. почти до 4 млн тонн. Продажи за рассматриваемый период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 11,8% - до 4,1 млн тонн. 

В частности, во втором квартале 2017 г., объём производства удобрений и кормовых фосфатов увеличился на 15,7%, по сравнению со 2 кварталом 2016 г., и на 4,1%, относительно первого квартала 2017 г., – до 2,04 млн тонн. Так, объём выпуска фосфорсодержащих удобрений во втором квартале 2017 г. вырос более чем на 20%, или на 4,9%, по сравнению с первым кварталом 2017 г., до 1,65 млн тонн. Объём производства азотных удобрений по итогам 2 кв. 2017 г. практически не изменился, как по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., так и относительно 1 кв. 2017 г., оставшись на уровне 0,4 млн тонн.  

Совокупный объём продаж по итогам второго квартала 2017 г. приблизился к уровню 2,1 млн тонн, продемонстрировав рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и на 3,8% к предыдущему кварталу, в то время как продажи фосфорсодержащих удобрений увеличились на 13,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1,6 млн тонн. Продажи азотных удобрений возросли на 21,9%, по сравнению со 2 кв. 2016 г., – до 0,43 млн тонн.

Объёмы производства и продаж Группы «ФосАгро» приведены в таблицах ниже:

Объём производства по категориям

(тыс.тонн)

2кв. 2017

2кв. 2016

Изменение

1П 2017

1П 2016

Изменение

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты

1 654,0

1 375,5

20,2%

3 230,3

2 894,7

11,6%

Азотные удобрения

385,0

387,0

(0,5%)

767,6

781,4

(1,8%)

ИТОГО удобрений

2 039,0

1 762,5

15,7%

3 997,9

3 676,1

8,8%

Продукция АО «Апатит»

2 727,0

2 347,1

16,2%

5 229,3

4 703,9

11,2%

Другая продукция

28,3

36,6

(22,7%)

54,4

68,8

(20,9%)

 

Объём продаж по категориям

(тыс.тонн)

2кв. 2017

2кв. 2016

Изменение

1П 2017

1П 2016

Изменение

Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты

1 638,0

1 446,5

13,2%

3 174,0

2 853,4

11,2%

Азотные удобрения

435,2

356,9

21,9%

895,7

786,7

13,9%

ИТОГО удобрений

2 073,2

1 803,4

15,0%

4 069,7

3 640,1

11,8%

Продукция АО «Апатит»

921,8

862,9

6,8%

1 832,4

1 706,6

7,4%

Другая продукция

41,9

57,6

(27,3%)

75,1

103,4

(27,4%)

Комментируя операционные результаты за первое полугодие 2017 г., генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил:

«Наша долгосрочная стратегия, благодаря модернизации, гибкости производственных линий и продаж, оптимизации производственных процессов, позволяет добиваться уверенного роста операционных показателей, вне зависимости от рыночных циклов. Мы достигли хороших результатов по обоим направлениям – добыча и переработка, и подтверждаем наш прогноз относительно целевых производственных параметров, озвученных на Дне инвестора Компании в марте 2017 г.     

Что касается структуры продаж, в первом полугодии отмечался схожий рост объёмом реализации в диапазоне 9-12% как по комплексным (NPK/NPS/PKS), так и концентрированным (DAP/MAP) удобрениям. Увеличение объема продаж концентрированных удобрений стало следствием более чем 25%-ного роста реализации MAP, главным образом за счет спроса со стороны российского и бразильского рынков. 

На приоритетном российском рынке Группа «ФосАгро» продемонстрировала впечатляющий рост продаж (более 20%) при практически неизменном общем уровне потребления удобрений. Таким образом, в структуре совокупных продаж Компании на долю внутреннего рынка теперь приходится более 30%. 

Говоря о других ключевых рынках, можно отметить существенный рост объёмов поставок удобрений в Бразилию, прибавившем в первом полугодии почти 60%, а также практически двукратное увеличение объёма поставок на рынок стран СНГ. Продажи фосфорных удобрений на европейский рынок по итогам первого полугодия 2017 г. выросли на 14% по сравнению с прошлым годом.  

На глобальных рынках в первом полугодии 2017 г. наблюдался дальнейший прирост экспортно-ориентированных мощностей в странах Ближнего Востока и Северной Африки, преимущественно за счет новых вводов в Марокко. Помимо этого, по итогам первого полугодия 2017 г. экспорт фосфорсодержащих удобрений из Китая вырос почти на 25%, по сравнению с первым полугодием 2016 г. С точки зрения спроса, был отмечен 40%-ный рост импорта фосфорсодержащих удобрений (при пересчете в P2O5) со стороны Бразилии, что частично было компенсировано задержкой начала высокого покупательного сезона в Индии, вызванной неопределённостью вокруг изменений в налоговой системе, решение по которым было принято только в конце июня».

 