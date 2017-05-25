ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Foton Motor в 2018 году планирует начать продажи в России микроавтобуса Toano и минивэна Gratour, премьера которых прошла на Шанхайском автосалоне. Об этом сообщил генеральный директор представительства «Фотон Мотор» в России Лю Шэнчао, отметив, что в компании видят потенциал в первую очередь для Toano и рассчитывают на то, что новые модели добавят 2-3 тысячи единиц в течение первых двух лет к продажам существующих моделей. План продаж «Фотон Мотор» на 2017 год – 2650 автомобилей, в т.ч. 1500 легковых, 1000 мало- и средне-тоннажных грузовых автомобилей, а также 150 единиц тяжёлой техники.

Микроавтобус Foton Toano будет выпускаться в восьми возможных вариантах: от грузопассажирского фургона с тремя посадочными местами до 18-местного микроавтобуса при длине от 4923 до 5990 мм. Гамма двигателей представлена турбодизельными Cummins ISF 2,8 мощностью от 90 до 120 кВт и 2,5-2,8-литровыми дизелями 4JBIT от Isuzu развивающими 81-85 кВт в зависимости от модификации. Пока Foton Toano будет комплектоваться 5- или 6-ступенчатой МКП.

Минивэн Foton Gratour также предлагает несколько вариантов размеров кузова при одинаковой колёсной базе в 2760 мм. Для im6 это 4700х1780х1820 мм., для im8 4730х1780х1820 мм, для ix5 4505х1725х1770 мм, для ix7 4515х1750х1820 мм. В базовых версиях минивэн будет комплектоваться 1,5-литровым двигателем мощностью 85 кВт и 5-ступенчатой МКП. На топовую версию, снабжённую системой динамической стабилизации, электрическим стояночным тормозом, системой помощи при подъёме, навигацией и климат-контролем предусмотрена установка 110-киловаттного двигателя с турбонаддувом и бесступенчатого вариатора.