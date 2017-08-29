ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оператор бизнеса масел "Газпром нефти" - "Газпром нефть-СМ" - приступил к производству на Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) специализированного масла-пластификатора Gazpromneft TDAE по собственной, не имеющей аналогов, запатентованной технологии.

Новый продукт, предназначенный для придания пластичности и гибкости каучукам, шинам, резинотехническим изделиям, соответствует самым современным международным экологическим требованиям.

Пластификаторы Gazpromneft TDAE успешно прошли регистрацию в ЕС в соответствии с регламентом химической безопасности REACH, а также лабораторные тесты по 24 параметрам на базе одного из крупнейших международных шинных холдингов. Помимо шинного компонента, цикл исследований был проведён и для готовых шин, изготовленных с использованием Gazpromneft TDAE. Покрышки спортивного типоразмера в ходе испытаний на стендах и специальной трассе продемонстрировали полное соответствие требованиям европейских стандартов к готовой продукции.

Инвестиции в проект, предусматривавший модернизацию установки для выпуска пластификатора на ОЗСМ мощностью 17 тыс. тонн в год, составили свыше 400 млн рублей.