Geely и PSA претендуют на покупку малайзийского автопроизводителя Lotus
23.02.2017, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Китайская компания Geely, владеющая шведским производителем легковых автомобилей Volvo, и французская PSA Peugeot Citroen претендуют на приобретение малазийской компании Proton Holdings Bhd, выпускающей спортивные машины под брендом Lotus.
По данным источников, компании направят официальные предложения на текущей неделе. Французская Renault, также собиравшаяся подать заявку, решила отказаться от этой идеи.
Как отмечается, Geely главным образом интересует завод Proton в Малайзии, выпускающий праворульные автомобили. Geely не выпускает такие машины, хотя ежегодно в Азии продаётся около 8 млн штук - их покупают в Индии, Пакистане и республике Бангладеш.
Proton была основана в 1983 году бывшим малазийским премьер-министром Махатиром Мохамадом. Компания приобрела британский бренд Lotus в 1996 году. Lotus известен компактными, но мощными автомобилями, вроде моделей Elise и Exige.
За финансовый год, завершившийся в марте 2016 года, компания зафиксировала убыток в размере 27,6 млн фунтов стерлингов (34,3 млн долларов). Lotus продала всего 1584 машины, что на 242 меньше, чем в предыдущий отчётный период.
По данным источников, компании направят официальные предложения на текущей неделе. Французская Renault, также собиравшаяся подать заявку, решила отказаться от этой идеи.
Как отмечается, Geely главным образом интересует завод Proton в Малайзии, выпускающий праворульные автомобили. Geely не выпускает такие машины, хотя ежегодно в Азии продаётся около 8 млн штук - их покупают в Индии, Пакистане и республике Бангладеш.
Proton была основана в 1983 году бывшим малазийским премьер-министром Махатиром Мохамадом. Компания приобрела британский бренд Lotus в 1996 году. Lotus известен компактными, но мощными автомобилями, вроде моделей Elise и Exige.
За финансовый год, завершившийся в марте 2016 года, компания зафиксировала убыток в размере 27,6 млн фунтов стерлингов (34,3 млн долларов). Lotus продала всего 1584 машины, что на 242 меньше, чем в предыдущий отчётный период.