Geely привезёт в Россию две новые модели в наступающем году
28.12.2016, 14:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Представительство марки Geely скорректировало сроки выхода на российский рынок двух новых моделей, показанных в августе этого года на Московском автосалоне – седана Emgrand GT и кроссовера NL-3.
Большой седан бизнес-класса Geely Emgrand GT (он же Geely GC9, он же Geely Borui) должен был появиться в продаже в декабре этого года, однако, как сообщили в пресс-службе компании, выход модели на рынок теперь запланирован на первый квартал 2017 года. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым турбомотором объёмом 1,8 литра и мощностью 165 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, цены пока не объявлены.
Ещё одна новинка – кроссовер Geely NL-3 (он же Geely Boyue) – должен появиться у дилеров в третьем квартале следующего года. Машина получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый "автомат", и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом.
По предварительной информации обе новых модели будут выпускать на заводе "Белджи" в белорусском городе Борисов, там же, где сейчас собирают кроссоверы Geely Emgrand X7 для российского рынка.
Большой седан бизнес-класса Geely Emgrand GT (он же Geely GC9, он же Geely Borui) должен был появиться в продаже в декабре этого года, однако, как сообщили в пресс-службе компании, выход модели на рынок теперь запланирован на первый квартал 2017 года. Автомобиль будет предлагаться с бензиновым турбомотором объёмом 1,8 литра и мощностью 165 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, цены пока не объявлены.
Ещё одна новинка – кроссовер Geely NL-3 (он же Geely Boyue) – должен появиться у дилеров в третьем квартале следующего года. Машина получит 1,8-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатый "автомат", и, в отличие от большинства китайских кроссоверов, будет иметь вариант не только с передним, но и с полным приводом.
По предварительной информации обе новых модели будут выпускать на заводе "Белджи" в белорусском городе Борисов, там же, где сейчас собирают кроссоверы Geely Emgrand X7 для российского рынка.