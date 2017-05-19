ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский автоконцерн General Motors продолжает политику реструктуризации бизнеса в регионах Восточного полушария. На этот раз под удар попали рынки Южной и Восточной Африки и Индии. Продажи автомобилей марки Chevrolet в этих регионах прекратятся с конца 2017 года.

При этом заводы GM в Индии продолжат работать: они будут выпускать автомобили для экспорта в Мексику, страны Центральной и Южной Америки. Предприятие GM в Южной Африке и некоторые другие местные подразделения приобрела компания Isuzu Motors. Она же стала владельцем 57,7% акций GM в Восточной Африке. Что касается марки Opel, то её судьбу в Африке будет решать новый собственник – концерн PSA Peugeot Citroen. За счёт этих мер General Motors рассчитывает достичь экономии около 100 млн долларов США ежегодно.



Напомним, GM трансформирует свой бизнес с конца 2013 года. Тогда концерн объявил о уходе бренда Chevrolet из Европы: с 2016 года там продаётся единственная модель – дорогой и нишевый Corvette. Марка Cadillac своё присутствие сохранила.