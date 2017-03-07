Глава Гидрометцентра прогнозирует высокую урожайность озимых в этом году
07.03.2017, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 марта прошла пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Менделевича Вильфанда на тему: «Какие сюрпризы готовит погода на начало весны?».
Озимые пшеница и рожь хорошо перезимовали, в связи с чем ожидается хороший урожай, заявил глава Гидрометцентра. "Влаги в почве много, водность снега большая, вымерзания практически не было… Условия для зимовки пшеницы и ржи были очень хорошими и дальше уже можно надеяться на хорошие последствия. Зимовка нынешняя создаёт предпосылки для очень хорошего урожая", — заявид Вильфанд.
Температура во многих регионах России соответствует апрелю, превышая норму на 4-16 градусов, понижение ожидается к середине марта, сообщил он. "Можно сказать, что температурный фон, который мы прогнозируем на ближайшую неделю, характерен для первой декады апреля. То есть погода опережает своё климатическое развитие на месяц", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, с 7 по 11 марта на европейской части России температура ожидается выше нормы на 4-8 градусов, а на азиатской — на 12-16 градусов. "Прогнозируем, что около середины месяца температура понизится, по крайней мере, ночные температуры будут с заморозками", — добавил Вильфанд.
Половодье в Европейской части России ожидается более сложным, чем обычно, однако катастрофы не ожидается, заявил глава Гидрометцентра России. В то же время сложное прохождение половодья ожидается на нижней Волге, в Заволжье, в Башкирии.
По его словам, почти повсеместно водность снега превышает норму на 30-50%, а в ряде районов даже в два раза. Кроме того, наблюдается очень небольшая глубина промерзания почвы — в 2-3 раза меньше средних многолетних значений. Также почва насыщена влагой.
"В южных регионах России половодье и ледоход начинаются существенно раньше многолетних значений — на 10-20 дней. Половодье там ожидается нормальным, без каких-либо катастрофических последствий, хотя конечно же, любое половодье приводит к затоплению сельскохозяйственных угодий, подтоплению зданий", — добавил Вильфанд.
Озимые пшеница и рожь хорошо перезимовали, в связи с чем ожидается хороший урожай, заявил глава Гидрометцентра. "Влаги в почве много, водность снега большая, вымерзания практически не было… Условия для зимовки пшеницы и ржи были очень хорошими и дальше уже можно надеяться на хорошие последствия. Зимовка нынешняя создаёт предпосылки для очень хорошего урожая", — заявид Вильфанд.
Температура во многих регионах России соответствует апрелю, превышая норму на 4-16 градусов, понижение ожидается к середине марта, сообщил он. "Можно сказать, что температурный фон, который мы прогнозируем на ближайшую неделю, характерен для первой декады апреля. То есть погода опережает своё климатическое развитие на месяц", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, с 7 по 11 марта на европейской части России температура ожидается выше нормы на 4-8 градусов, а на азиатской — на 12-16 градусов. "Прогнозируем, что около середины месяца температура понизится, по крайней мере, ночные температуры будут с заморозками", — добавил Вильфанд.
Половодье в Европейской части России ожидается более сложным, чем обычно, однако катастрофы не ожидается, заявил глава Гидрометцентра России. В то же время сложное прохождение половодья ожидается на нижней Волге, в Заволжье, в Башкирии.
По его словам, почти повсеместно водность снега превышает норму на 30-50%, а в ряде районов даже в два раза. Кроме того, наблюдается очень небольшая глубина промерзания почвы — в 2-3 раза меньше средних многолетних значений. Также почва насыщена влагой.
"В южных регионах России половодье и ледоход начинаются существенно раньше многолетних значений — на 10-20 дней. Половодье там ожидается нормальным, без каких-либо катастрофических последствий, хотя конечно же, любое половодье приводит к затоплению сельскохозяйственных угодий, подтоплению зданий", — добавил Вильфанд.