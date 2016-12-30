ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Горьковский автозавод за 85 лет с момента своего основания выпустил более 18 млн грузовых и легковых автомобилей, освоил производство свыше 350 моделей и модификаций техники.

Сегодня Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» обладает передовыми технологиями международного автомобилестроения по разработке и производству автомобильной техники, в том числе работающей на альтернативных видах топлива. Завод выпускает широкий модельный ряд легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей: микроавтобусы, фургоны и фургоны-комби, шасси, бортовые автомобили, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ». На базе автомобилей ГАЗ изготавливается свыше 300 видов спецтехники: автомобили скорой медицинской помощи, школьные автобусы, автоцистерны, самосвалы, эвакуаторы, инкассаторские автомобили и др. Самые популярные автомобильные бренды завода – «ГАЗель», «Соболь» и «ГАЗон». Завод сохраняет лидерство на российском рынке, занимая долю около 50% в сегменте легких коммерческих автомобилей и около 70% в сегменте среднетоннажных грузовиков. ГАЗ также является одним из лидеров отечественного автокомпонентного рынка.

За последние пять лет ГАЗ полностью обновил модельный ряд и разработал новое поколение автомобилей семейства Next с улучшенными потребительскими характеристиками, принципиально новым уровнем качества, надёжности, безопасности и комфорта. В 2013 году ГАЗ начал серийное производство автомобиля «ГАЗель Next», в 2014 году – его грузопассажирской версии, а также каркасного микроавтобуса Next и среднетоннажного грузовика «ГАЗон Next», в 2015 году – цельнометаллического фургона «ГАЗель Next», в 2016 году – микроавтобуса «ГАЗель Next» на базе фургона. Новые модели расширяют линейку техники ГАЗа для российского рынка и обладают высоким экспортным потенциалом.

При подготовке производства к выпуску автомобилей семейства Next на ГАЗе проведена масштабная модернизация производства: установлены новые роботизированные линии сварки, создан новый цех штамповки, введен в эксплуатацию новый окрасочный комплекс Eisenmann. Степень автоматизации процессов достигает 85%.

ГАЗ реализует на своей площадке инвестиционные проекты в сотрудничестве с международными партнёрами – компаниями Volkswagen и Daimler. Организовано производство полного цикла легковых автомобилей Skoda Octavia, Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter. Индустриальное партнёрство ГАЗа с лидерами мирового автопрома открыло новые перспективы по локализации компонентов на предприятиях «Группы ГАЗ»: на ГАЗе организовано производство штампованных кузовных деталей для Mercedes-Benz Sprinter, на Ярославском моторном заводе «Группы ГАЗ» ведётся выпуск двигателей для автомобилей Mercedes. Также ГАЗ развивает сотрудничество с иностранными производителями автокомпонентов: создано совместное предприятие с международным производителем систем выпуска отработанных газов Bosal, а также СП со шведской компанией Bulten, специализирующейся на выпуске деталей крепежа. Совместные проекты с международными автопроизводителями позволили модернизировать мощности предприятия, обеспечить обучение персонала лучшим стандартам мировой автоиндустрии и использовать полученные компетенции в улучшении собственного модельного ряда завода.