ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа "Черкизово" (LSE: CHE; MOEX: GCHE), крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов, расширяет линейку продукции из мяса индейки под новой торговой маркой "Пава-Пава".

"Пава-Пава" - бренд, специально созданный для продвижения на рынок продукции из мяса индейки, выпускаемого предприятием "Тамбовская индейка" (совместный проект Группы "Черкизово" и одного из флагманов агроиндустрии Испании Grupo Fuertes).

Сегодня на фермах в экологически чистом районе Тамбовской области содержится более800 тысяч голов индейки. В производственный комплекс также входят инкубаторий на 5,9 млн яиц годовой закладки, комбикормовый завод мощностью 180 тысяч тонн в год, элеватор, позволяющий единовременно хранить 90 тысяч тонн зерна, площадки доращивания и откорма птиц, высокотехнологичный цех переработки. Производственная мощность предприятия составляет 50 тысяч тонн в живом весе в год и может быть удвоена. После выхода на запланированные мощности "Тамбовская индейка" станет одним из крупнейших производителей этого вида мяса в России.

Высокотехнологичный подход уже сегодня позволяет предприятию успешно расширять линейку производимых продуктов, в том числе за счёт инновационных предложений на рынке индейки, который в настоящее время имеет большой потенциал для роста. Уровень потребления мяса индейки в России на фоне других рынков пока достаточно низкий, её доля в общем объёме продаж мяса в стране занимает только 6% рынка. Но эта доля постоянно растёт, и именно на этом делает акцент Группа "Черкизово".

Потребители воспринимают индейку как более здоровую и полезную альтернативу другим видам мяса. Оно содержит значительно меньше соли натрия и может считаться диетическим как для лиц, нуждающихся в специальном питании, так и для тех, кто следит за своей фигурой. Индейка - прекрасный первый мясной прикорм для маленьких детей: она хорошо переваривается и усваивается.

Кроме общих полезных свойств, присущих индейке, мясо под брендом "Пава-Пава" содержит в два раза меньше жира, чем обычно. При этом тушка индейки компактна и без труда помещается в духовку. Несмотря на это, благодаря новой вакуумной инновационной линейке сегодня у потребителя появился выбор - запечь к праздничному столу целую индейку или сделать её частым гостем за обеденным столом. Для этого бренд "Пава-Пава" предлагает уникальный штучный продукт - голень, крыло и филе индейки в удобной небольшой вакуумной упаковке, которая позволяет продукции дольше сохранять свежесть. Кроме того, продукция в малом вакууме идеально подходит как для всех членов семьи, так и для одного; нет необходимости покупать большую подложку.

У нового бренда премиальный запоминающийся дизайн упаковки, голубой цвет, выгодно выделяющий её на полке, и уникальный ассортимент продукции. Кроме продуктов в малой вакуумной упаковке, под брендом "Папа-Пава" также выпускаются медальоны, гуляш, азу, стейки и субпродукты из мяса индейки, в том числе полуфабрикаты, которые быстро и удобно готовить.