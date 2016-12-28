"Группа ГАЗ" поставит 900 автобусов в Иран
28.12.2016, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» (входит в корпорацию «Русские машины») подписала меморандум о взаимопонимании с муниципальными властями четырех городов Ирана. В результате кооперации отечественная автобусная техника будет поставляться для обновления парков общественного транспорта Ирана.
«Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с мэрами иранских городов Тебриз, Карадж, Кум и Урмия о поставке 900 автобусов ЛиАЗ. Стороны договорились о реализации готовой автобусной продукции и о возможности поставки машинокомплектов после организации сборки техники «Группы ГАЗ» в Иране. Спецификации моделей автобусов ЛиАЗ для поставок на иранский рынок будет определять техническая рабочая группа, в которую вошли представители обеих сторон. Поставки планируется начать уже в 2017 году. Иранская делегация посетила Ликинский автобусный завод, где ознакомилась с опытом сервисного обслуживания автобусов, которое «Группа ГАЗ» ведет в рамках партнерства с правительством Москвы, а также Горьковский автомобильный завод.
По словам генерального директора корпорации «Русские машины» Манфреда Айбека, сегодня Иран является перспективным рынком для разных направлений бизнеса «Русских машин».
«Группа ГАЗ» подписала меморандум о взаимопонимании с мэрами иранских городов Тебриз, Карадж, Кум и Урмия о поставке 900 автобусов ЛиАЗ. Стороны договорились о реализации готовой автобусной продукции и о возможности поставки машинокомплектов после организации сборки техники «Группы ГАЗ» в Иране. Спецификации моделей автобусов ЛиАЗ для поставок на иранский рынок будет определять техническая рабочая группа, в которую вошли представители обеих сторон. Поставки планируется начать уже в 2017 году. Иранская делегация посетила Ликинский автобусный завод, где ознакомилась с опытом сервисного обслуживания автобусов, которое «Группа ГАЗ» ведет в рамках партнерства с правительством Москвы, а также Горьковский автомобильный завод.
По словам генерального директора корпорации «Русские машины» Манфреда Айбека, сегодня Иран является перспективным рынком для разных направлений бизнеса «Русских машин».