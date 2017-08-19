ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» и компания «Россети» 17 августа подписали соглашение о сотрудничестве в области применения современной автомобильной техники для электросетевого хозяйства России. В рамках соглашения компании намерены вести сотрудничество по обновлению парка автомобильной техники для электросетевого хозяйства страны.

Компания «Россети» – обладатель одного из крупнейших в России парков коммерческого транспорта – является давним партнёром «Группы ГАЗ». Российский оператор энергетических сетей эксплуатирует свыше 11 тысяч автомобилей марки ГАЗ. На сегодняшний день потребность в новой технике структурных подразделений «Россети» составляет несколько тысяч автомобилей.

«Группа ГАЗ» выпускает широкий модельный ряд техники для аварийно-восстановительных и монтажных работ на объектах электросетевого хозяйства, в том числе в условиях тяжёлого бездорожья: автогидроподъемники, автомобили с крано-манипуляторными установками, сервисные мастерские и другую спецтехнику на базе легких коммерческих автомобилей «ГАЗель NExt», «ГАЗель Бизнес» и «Соболь», среднетоннажных грузовиков «ГАЗон Next», большегрузных автомобилей «Урал Next».

Сотрудничество компаний подразумевает также расширение линейки дизель-генераторных установок (ДГУ) на базе двигателей Ярославского моторного завода «Группы ГАЗ», с учётом перспективных потребностей ПАО «Россети». ДГУ на базе двигателей ЯМЗ применяются в качестве основных, резервных или аварийных источников электроэнергии. Сфера их применения обширна: снабжение частных домов, дачных и вахтовых поселков, производственных и складских площадей. ДГУ применяются также для электропитания тепловозов, карьерных самосвалов, установок связи и др.

Также компании договорились о разработке новых образцов высокоэкологичной техники, включая гибридные автомобили и электротранспорт, и планируют сотрудничать в создании инфраструктуры для эксплуатации электротранспорта в регионах РФ.