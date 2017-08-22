ОРЕАНДА-НОВОСТИ "Группа ГАЗ" ставит перед собой цель к 2022 году занять 5% доли рынка LCV Турции, увеличить количество точек продаж до 50 и расширить модельную линейку на турецком рынке. Об этом заявил директор по экспорту «Группы ГАЗ» Леонид Долгов.



"Это амбициозные цели, но мы уверены, что качественный продукт, локальная сборка и правильное позиционирование помогут нам в короткие сроки стать «автомобилем выбора» как для коммерческих клиентов, так и для крупных государственных компаний и проектов в Турции", – отметил он.



Сегодня "Группа ГАЗ" реализует современный модельный ряд автомобилей в Турции, который включает в себя бортовые автомобили с однорядной и двухрядной кабиной, шасси под различные виды спецтехники, грузовые фургоны с объёмом кузова до 13,5 куб.м и грузопассажирские фургоны-комби. В общей сложности на базе техники ГАЗ, представленной в Турции, можно построить более 200 версий автомобилей специального назначения, сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ".



Вся модельная линейка, представленная в Турции, производится на собственном сборочном производстве "Группы ГАЗ" в Сакарии, где в начале августа началось производство грузового цельнометаллического фургона и фургона-комби "ГАЗель Next". Основные комплектующие для автомобилей поставляются из России, а также закупаются у турецких поставщиков. Первые грузовые цельнометаллические фургоны и фургоны-комби "ГАЗель Next", собранные на заводе ГАЗа в Турции, поступят в продажу на турецкий рынок этой осенью.



Как сообщалось ранее, с запуском новых моделей "Группа ГАЗ" открывает собственную дочернюю компанию в Турции, что позволит ещё быстрее развиваться на местном рынке.