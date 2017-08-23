ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» представила опытный образец внедорожного грузовика «Вепрь Next», выполненный в форме пикапа. Автомобиль создан на базе узлов ГАЗ-33088 «Садко» и предназначен для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, автономных путешествий.

Пикап «Вепрь Next» отличают жёстко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колёс, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка. Просторная и комфортабельная кабина с широким дверным проемом укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором.