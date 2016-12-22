"Группа ГАЗ" поставила Московской области "ГАЗель Next"
22.12.2016, 17:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" поставила 22 фургона "ГАЗель NEXT" администрациям муниципальных образований Московской области. Все автомобили поставлены в грузопассажирской модификации и предназначены для организации работы сервисных служб, ремонтных бригад, перевозки инструмента и оборудования, сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ".
Фургон позволяет перевозить семь человек и 9,5 куб. м груза и объединяет в себе преимущества грузового автомобиля и комфортабельного микроавтобуса. Широкая сдвижная дверь обеспечивает удобный вход в заднюю часть салона. Обивки боковых стен фургона из пластика, напольное покрытие из водостойкой и износостойкой "морской" фанеры защищают поверхность кузова от повреждений. Такелажные петли позволяют фиксировать груз.
При необходимости сиденья заднего ряда автомобиля складываются, превращаясь в спальное место. Для хранения личных вещей водителя и пассажиров предусмотрена ниша под сиденьями второго ряда, а также полка для багажа весом до 30 кг над сиденьями первого ряда и сетчатые карманы.
Фургон позволяет перевозить семь человек и 9,5 куб. м груза и объединяет в себе преимущества грузового автомобиля и комфортабельного микроавтобуса. Широкая сдвижная дверь обеспечивает удобный вход в заднюю часть салона. Обивки боковых стен фургона из пластика, напольное покрытие из водостойкой и износостойкой "морской" фанеры защищают поверхность кузова от повреждений. Такелажные петли позволяют фиксировать груз.
При необходимости сиденья заднего ряда автомобиля складываются, превращаясь в спальное место. Для хранения личных вещей водителя и пассажиров предусмотрена ниша под сиденьями второго ряда, а также полка для багажа весом до 30 кг над сиденьями первого ряда и сетчатые карманы.