ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" и автомобильный холдинг "Вираж" - официальный дилер марки ГАЗ в Республике Казахстан - предоставили 100 микроавтобусов "ГАЗель NEXT" для перевозки спортсменов, организаторов и гостей 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года, которая проходит в Алма-Ате. Микроавтобусы предоставлены в рамках партнёрского соглашения между компанией "Вираж" и дирекцией по подготовке и проведению Универсиады.

100 микроавтобусов "ГАЗель NEXT", предоставленных холдингом "Вираж", обеспечивают перевозку спортсменов, судей, организаторов и участников Универсиады-2017. Автомобили несут круглосуточное дежурство в аэропортах, местах проживания участников и на спортивных объектах.

На маршрутах Универсиады работают 18-местные автобусы "ГАЗель NEXT", собранные на заводе "СемАЗ" в Казахстане из российских комплектующих. Высокий и просторный салон с большой площадью остекления обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров. Удобные и широкие пассажирские сиденья располагаются "лицом" по ходу движения. Поворотная дверь с электромеханическим приводом и заниженная подножка обеспечивают пассажирам удобство входа и выхода. Усиленные задний мост и задняя подвеска позволяют эксплуатировать автобус в сложных дорожных условиях. Микроавтобусы оснащены дизельным двигателем Cummins ISF 2,8.

Олег Марков, директор по реализации и маркетингу дивизиона "Лёгкие коммерческие и легковые автомобили" "Группы ГАЗ":

- В 2016 году "ГАЗель" стала самой продаваемой моделью микроавтобуса на российском рынке. Участие микроавтобусов "ГАЗель NEXT" в Универсиаде - прекрасная возможность продемонстрировать комфорт, надёжность и высокую функциональность наших автомобилей не только потенциальным клиентам из Республики Казахстан, но и гостям из 55 стран, принимающим участие в соревнованиях.