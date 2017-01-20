Группа ГМС изготовила модульные компрессорные установки для Иркутской нефтяной компании
20.01.2017, 19:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "Казанькомпрессормаш", входящее в Группу ГМС, изготовило три модульные винтовые компрессорные установки серии МКУ ТАКАТ для проекта строительства газотурбинной электростанции (ГТЭС) на Ичёдинском нефтяном месторождении (ООО "Иркутская нефтяная компания").
Маслозаполненные винтовые компрессорные установки в блочно-контейнерном исполнении МКУ ТАКАТ 9.4-12 М3а и МКУ ТАКАТ 17.4-19 М3а разработаны АО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа" (Группа ГМС) и предназначены для подготовки попутного нефтяного газа и бесперебойного обеспечения топливным газом ГТЭС.
Модульные компрессорные установки производительностью до 4000 нм3/ч и конечным давлением до 1,8 МПа оснащены электродвигателями мощностью 132 кВт и 400 кВт и укомплектованы всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. Основные компоненты установок, такие как профиль роторов, система регулирования производительности, раздельная система смазки, имеют современную запатентованную конструкцию, что обеспечивает высокий КПД, эффективность процесса сжатия газов и надёжность работы всей компрессорной системы.
Винтовые компрессорные установки МКУ ТАКАТ успешно прошли заводские испытания с участием представителей заказчика и подтвердили все заявленные технические характеристики.
"Группа ГМС" является одним из ведущих в России и СНГ производителем насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, объектов водного хозяйства. Глобальные депозитарные расписки "Группы ГМС" (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "HMSG".
Маслозаполненные винтовые компрессорные установки в блочно-контейнерном исполнении МКУ ТАКАТ 9.4-12 М3а и МКУ ТАКАТ 17.4-19 М3а разработаны АО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа" (Группа ГМС) и предназначены для подготовки попутного нефтяного газа и бесперебойного обеспечения топливным газом ГТЭС.
Модульные компрессорные установки производительностью до 4000 нм3/ч и конечным давлением до 1,8 МПа оснащены электродвигателями мощностью 132 кВт и 400 кВт и укомплектованы всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. Основные компоненты установок, такие как профиль роторов, система регулирования производительности, раздельная система смазки, имеют современную запатентованную конструкцию, что обеспечивает высокий КПД, эффективность процесса сжатия газов и надёжность работы всей компрессорной системы.
Винтовые компрессорные установки МКУ ТАКАТ успешно прошли заводские испытания с участием представителей заказчика и подтвердили все заявленные технические характеристики.
"Группа ГМС" является одним из ведущих в России и СНГ производителем насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, объектов водного хозяйства. Глобальные депозитарные расписки "Группы ГМС" (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "HMSG".