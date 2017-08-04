ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Евросоюза, приступает к реализации второго этапа проекта по внедрению технологии пресс-валкового измельчения руды на обогатительной фабрике Стойленского ГОКа.

В 2016 году четыре пресс-валка были установлены на двух из четырёх секций обогатительной фабрики. Уникальная для России технология пресс-валкового измельчения руды позволила повысить производственную мощность каждой модернизированной секции на 12,5%.

Второй этап предусматривает установку четырёх пресс-валков на оставшихся двух секциях фабрики, специально для них сейчас строятся новые производственные корпуса. Их установка позволит увеличить мощность каждой секции в среднем на 10-12%, а также заметно снизить потребление энергии, мелющих шаров и бронёй. Новые установки пресс-валкового дробления уже поступили на СГОК. К горячим испытаниям оборудования Группа НЛМК планирует приступить в декабре.

Валковые дробилки высокого давления*, или "пресс-валки", устанавливаются в дополнение к традиционным конусным дробилкам и шаровым мельницам. Один пресс-валок заменяет две дробилки, работающие по распространённой в России технологии. Под давлением в потоке руды между валками HPGR происходит процесс не только дробления, но и разрушения кристаллической структуры сырья. Таким образом, последующие переделы Стойленского ГОКа получают гораздо более "податливую" руду для дальнейшего измельчения. В результате повышается их сквозная производительность и достигается значительная экономия ресурсов - дробящих шаров, бронёй, электроэнергии.

"Внедрение пресс-валкового измельчения руды на 1 и 4 секциях обогатительной фабрики Стойленского ГОКа обеспечило нам прирост производства концентрата на 1 млн тонн в год. Пресс-валковая технология доказала свою эффективность и надёжность, поэтому руководством Группы было принято решение продолжить проект и оснастить установками HPGR оставшиеся секции 2 и 3 - это должно добавить СГОК около 800 тыс. тонн продукции в год. Комплекс этих и других мероприятий позволит нам к 2018 году увеличить мощности по добыче и переработке железной руды до 37 млн тонн, производство концентрата - до 17,4 млн т в год. Это на 100% закроет потребности Группы в железорудном сырьё. Инвестиции в установку валковых дробилок, а также в увеличение добычи на карьере составят 4,5 млрд рублей. Это самый значимый из оставшихся инвестиционных проектов Стойленского ГОКа в рамках Стратегии 2017 Группы НЛМК", - комментирует вице-президент по инвестиционным проектам НЛМК Константин Лагутин.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует наиболее конкурентоспособную себестоимость среди мировых производителей, а прибыльность компании - одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2016 год составила 7,64 млрд долларов, показатель EBITDA - 1,94 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA на 31 декабря 2016 года составляло 0,36. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня S&P и Fitch.

Обыкновенные акции ПАО "НЛМК", free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер "NLMK"), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер "NLMK:LI"). Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Группа НЛМК признана мировым "Лидером стальной индустрии" (Industry Leadership Awards - Steel) в престижном конкурсе, который проводит ведущее международное отраслевое и аналитическое издание S&P Global Platts.