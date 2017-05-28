ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа ВЭБ инвестировала 90 млн долларов США в создание первого экземпляра российского узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21, часть этих средств – в качестве предоплаты за будущие самолёты, сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Первый полёт нового пассажирского лайнера МС-21-300 был совершён в воскресенье, 28 мая, прошёл штатно, все системы машины отработали без сбоев. В соответствии с программой, в ходе полёта выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полёта новых типов самолётов.

"Мы гордимся своим вкладом в этот проект, от души поздравляем коллег из Корпорации "Иркут". Наша дочерняя компания - ВЭБ Лизинг - сделала заказ на 30 машин. Для Группы ВЭБ участие в проекте МС-21 означает не только финансирование создания нового воздушного судна, но и содействие в формировании комплексной инфраструктуры, производственных мощностей, системы продаж и послепродажного обслуживания", - Сергей Горьков.

Корпорация "Иркут" создает семейство пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров МС-21. Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Прототип МС-21 оснащён двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. В последующих моделях авиаконструкторы планируют использовать альтернативную силовую установку - российский двигатель ПД-14.