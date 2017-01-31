ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовлен первый в новом году боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор».

Боевая машина, собранная на предприятии, уже проходит все необходимые наземные и лётные испытания, предусмотренные техническими условиями и условиями государственного контракта. Ещё несколько фюзеляжей для новых винтокрылых машин в настоящий момент находятся в цехе окончательной сборки. В феврале очередная партия вертолётов Ка-52 будет передана в эксплуатирующие организации.

Напомним, что первая партия «Аллигаторов», запланированных к поставке в 2017 году в соответствии с условиями Государственного контракта, была передана Министерству обороны Российской Федерации с опережением графика ещё в декабре прошлого года. В 2017 году производство этих вертолётов будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт. Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания.

«Мы провели на «Прогрессе» все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим увеличением его объёмов. Сегодня завод полностью готов к производству соответствующих требованиям мирового уровня вертолётов Ка-52 в установленные сроки, как для нужд Министерства обороны, так и для инозаказчика», - сообщил заместитель генерального директора холдинга «Вертолёты России» по продажам Владислав Савельев.

Напомним, что боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» серийно выпускается для нужд Министерства обороны Российской Федерации с 2010 года. Вертолёт предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолётов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолёт оснащён самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Кроме того, Ка-52 «Аллигатор» снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.