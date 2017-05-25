ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках юбилейной 10-й Международной выставки вертолётной индустрии HeliRussia-2017 подписал соглашение о взаимопонимании с ОЭЗ «Титановая долина». Свои подписи под документом поставили гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский и гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Этот договор является началом сотрудничества холдинга «Вертолёты России» и особой экономической зоны. По условиям соглашения стороны договорились о схеме сотрудничества по локализации партнеров холдинга «Вертолёты России» на территории Авиационного кластера, формирующегося в Свердловской области (г. Екатеринбург) на базе будущей второй очереди «Титановой долины».

«Кооперация «Вертолётов России» с «Титановой долиной» осуществляется в рамках стратегии развития интегрированной структуры российского вертолётостроения до 2025 года. В лице «Титановой долины» мы надеемся получить партнёра, заинтересованного в развитии нашего портфеля компетенций. Это сотрудничество логично, так как авиастроение — одна из специализаций «Титановой долины». В свою очередь концепция развития Авиационного кластера на базе второй очереди ОЭЗ предусматривает создание производственной цепочки — от производства комплектующих до сборки и сервиса», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

«Титановая долина» была создана в декабре 2010 года и является одной из девяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство стройматериалов.

АО «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолётов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолётных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за её пределами.