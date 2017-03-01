ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал представителям Китайской народной республики партию многоцелевых вертолётов Ми-171. Компания China General Aviation Service, в первую очередь, планирует использовать поставленные вертолёты в целях охраны окружающей среды и для борьбы с лесными пожарами.

Многоцелевые сертифицированные вертолёты Ми-171 в грузовом варианте исполнения были изготовлены на АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в конце прошлого года. Машины прошли полный цикл заводских испытаний и совершили успешный перелёт на базу заказчика в город Шихэцзы Синьцзянь-Уйгурского автономного района КНР. Контракт с компанией China General Aviation Service на поставку двух машин был подписан в 2015 году.

«Вертолёты российского производства успешно эксплуатируются по всей территории Китая, в том числе в регионах с суровыми климатическими и рельефными условиями. Машины используются в спасательных операциях и перевозке грузов, медикаментов, материалов, пассажиров, гуманитарной помощи, - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. – Мы готовы и в дальнейшем предлагать нашим китайским партнерам современные машины».

Состав оборудования вертолётов Ми-171 обеспечивает успешное выполнение лётных задач даже в сложных условиях Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Поставленная техника оснащена вспомогательной силовой установкой SAFIR, обеспечивающей повышенную высотность запуска, спасательной лебёдкой, а также внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн.

Современное пилотажно-навигационное оборудование – система спутниковой навигации и метеолокатор с многофункциональным индикатором – оптимизирует профиль полета и повышает уровень его безопасности. Кроме того, для расширения вариантов использования на вертолётах установлены дополнительный топливный бак внутри грузовой кабины, уширенная правая сдвижная дверь и поисковый прожектор.

АО «Улан-Удэнский авиационный завод»– одно из производственных предприятий холдинга «Вертолёты России». Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 75 лет существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171) и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).