ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках новой стратегии авиационного кластера Ростеха совершенствует свои услуги по послепродажному обслуживанию и вводит новый формат сотрудничества с инозаказчиком по концепции «единого окна». В настоящее время пилотный проект реализуется в Индии.

Данный формат подразумевает централизацию всех процессов, связанных с послепродажным обслуживанием, является первым шагом в обеспечении эксплуатанта комплексными сервисными услугами и в переходе организации ППО на базе контракта «жизненного цикла». «Вертолёты России» как разработчик и производитель техники, намерен использовать сложившуюся кооперацию с остальными российскими предприятиями, задействованными в создании вертолётов, для обеспечения эксплуатации машин в течение всего их жизненного цикла.

«Для нас важно обеспечить своевременный и качественный сервис российских вертолётов, которые эксплуатируются в Индии», - заявил в ходе выставки Aero India 2017 заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга «Вертолёты России» Игорь Чечиков. – В рамках проекта «единого окна» холдинг и поставщики комплектующих для вертолётов российского производства отработают схему комплексного обеспечения сервисным обслуживанием этой техники в интересах зарубежного эксплуатанта. Мы учтём полученные наработки при организации глобальной системы ППО «Вертолётов России», - сообщил Игорь Чечиков.

Как ожидают специалисты холдинга «Вертолёты России», формат «единого окна» в сфере послепродажного обслуживания повысит его качество, что позволит превзойти зарубежных конкурентов. При реализации предлагаемой схемы эксплуатанты избавятся от необходимости вести диалог с сотнями производителей комплектующих, так как им будет предоставлена возможность получения всего спектра услуг ППО для российских вертолётов из «единого окна».

Данная схема не только существенно упростит эксплуатантам процесс организации обслуживания и ремонта вертолётов, но и сократит сроки таких услуг. При этом эксплуатанты получат именно те комплектующие и услуги, которые сертифицированы холдингом «Вертолёты России» как производителем.

В настоящее время холдинг «Вертолёты России» продолжает процесс согласования долгосрочных контрактов на поставку запасных частей и оказание сервисных услуг с эксплуатантами, а также проводит практическую апробацию схемы и условий взаимодействия с поставщиками комплектующих для российских вертолетов инозаказчикам через «объединенный центр услуг ППО».

АО «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 году выручка «Вертолётов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд рублей, объём поставок составил 212 вертолётов.