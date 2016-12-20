ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Hyundai в течение 2017 года планирует вывести на российский рынок четыре новинки. Сначала Hyundai представит Solaris второго поколения, затем на рынок выйдет новый хэтчбек i30, а последними дебютируют бизнес-седан Genesis G80 и Sonata нового поколения.

Все подробности о новом Solaris для России пока держатся в секрете. Осенью Hyundai презентовал седан Verna нового поколения, который является аналогом Solaris для китайского рынка. В профиль новинка почти не отличается от предшественника, но при этом автомобиль стал больше. Колёсная база увеличилась почти на 3 см.

Продажи хэтчбека i30 нового поколения начнутся, как и Solaris, в первом квартале 2017 года. Впервые автомобиль был представлен на сентябрьском мотор-шоу в Париже. Машина оказалась крупнее и вместительнее предшественника. Платформа предшественника со стойками McPherson и многорычажкой сзади была доработана, а её настройки, по заверениям представителей Hyundai, стали более спортивными – для этого прототип испытывали на Нюрбургринге.

Третьей новинкой Hyundai станет седан G80, который будет продаваться под новым премиальным брендом Genesis. В Южной Корее седан оснащается 3,8-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 315 л.с.

Во втором полугодии компания Hyundai привезет в Россию седан Sonata нового поколения. Вся информация о новинке на текущий момент держится в секрете.