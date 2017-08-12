Infiniti объявил скидки на свои модели
12.08.2017, 20:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Infiniti объявила специальные предложения и цены на весь модельный ряд автомобилей, которые будут действовать в августе.
Как сообщает пресс-служба Infiniti, компактные новинки бренда будут доступны от 1 млн 769 тыс. 990 рублей за Q30 в базовой комплектации 2017 модельного года и от 2 млн 100 тыс. рублей за QX30 в комплектации GT 2017 модельного года. Спортивный седан Q50 с 2,0-литровым двигателем предлагается по цене от 1 млн 760 тыс. рублей в версии Elegance 2017 года производства. Новинка 2017 модельного ряда мощное купе Q60 c объемом двигателя 3,0 литра, 405 л.с., c полным приводом в комплектации Sport+Navi доступно по цене от 3 млн 030 тыс. рублей. Бизнес-седан Q70 в версии Premium c объемом двигателя 2,5 литра и задним приводом доступен по цене от 2 млн 240 тыс. рублей за автомобиль 2016 модельного года.
Обновленный кроссовер QX50 с удлиненной колесной базой и увеличенным дорожным просветом предлагается по цене от 2 млн 215 тыс. рублей за автомобили 2017 года выпуска. Семейный 7-местный кроссовер QX60 с бензиновым двигателем в 3.5 литра и в комплектации Elegance + roofrails доступен по цене от 2 млн 950 тыс. рублей за автомобиль 2017 модельного года. Купе-кроссовер QX70 с объемом двигателя 3,7 литра доступен от 2 млн 700 тыс. рублей за автомобиль 2016 модельного года. Внедорожник QX80 доступен от 4 млн 400 тыс. рублей за автомобиль 2016 года выпуска.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам семи месяцев 2017 года продажи Инфинити в нашей стране составили 3031 машину, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остается кроссовер QX50, продажи которого с начала года выросли на 138% до 967 единиц. На втором месте по объему продаж идет спортивный кроссовер QX70 с показателем 741 реализованный автомобиль. Замыкает тройку бестселлеров марки спортивный седан Q50, нашедший 399 покупателей.
Как сообщает пресс-служба Infiniti, компактные новинки бренда будут доступны от 1 млн 769 тыс. 990 рублей за Q30 в базовой комплектации 2017 модельного года и от 2 млн 100 тыс. рублей за QX30 в комплектации GT 2017 модельного года. Спортивный седан Q50 с 2,0-литровым двигателем предлагается по цене от 1 млн 760 тыс. рублей в версии Elegance 2017 года производства. Новинка 2017 модельного ряда мощное купе Q60 c объемом двигателя 3,0 литра, 405 л.с., c полным приводом в комплектации Sport+Navi доступно по цене от 3 млн 030 тыс. рублей. Бизнес-седан Q70 в версии Premium c объемом двигателя 2,5 литра и задним приводом доступен по цене от 2 млн 240 тыс. рублей за автомобиль 2016 модельного года.
Обновленный кроссовер QX50 с удлиненной колесной базой и увеличенным дорожным просветом предлагается по цене от 2 млн 215 тыс. рублей за автомобили 2017 года выпуска. Семейный 7-местный кроссовер QX60 с бензиновым двигателем в 3.5 литра и в комплектации Elegance + roofrails доступен по цене от 2 млн 950 тыс. рублей за автомобиль 2017 модельного года. Купе-кроссовер QX70 с объемом двигателя 3,7 литра доступен от 2 млн 700 тыс. рублей за автомобиль 2016 модельного года. Внедорожник QX80 доступен от 4 млн 400 тыс. рублей за автомобиль 2016 года выпуска.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам семи месяцев 2017 года продажи Инфинити в нашей стране составили 3031 машину, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остается кроссовер QX50, продажи которого с начала года выросли на 138% до 967 единиц. На втором месте по объему продаж идет спортивный кроссовер QX70 с показателем 741 реализованный автомобиль. Замыкает тройку бестселлеров марки спортивный седан Q50, нашедший 399 покупателей.
Источник: Автостат