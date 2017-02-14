ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП поставила первую партию железнодорожных колёс Saudi Railways Organization, национальному оператору железных дорог Саудовской Аравии. 3 тыс. штук колёс уже прибыли в порт Даммам.

Общий объём поставки колёс под брендом KLW саудовской железной дороге составляет 14 тыс. штук. ИНТЕРПАЙП произведёт и поставит 3 типоразмера колёс для грузовых вагонов и локомотивов диаметрами 838 мм, 920 мм и 1046 мм. Отгрузки будут продолжаться до конца весны 2017 г. Право поставлять железнодорожную продукцию в Saudi Railways Organization Компания получила в рамках тендера, выигранного в 2016 г.

Это первый долгосрочный контракт на поставку ж/д колёс в Саудовскую Аравию. Для ИНТЕРПАЙП это перспективный растущий рынок, т. к. Saudi Railways Organization - один из крупнейших операторов железных дорог на Ближнем Востоке, а в стране активно развивается железнодорожная инфраструктура.

Александр Гарькавый, коммерческий директор по продажам ж/д продукции:

- Особенность эксплуатации подвижного состава в Саудовской Аравии - повышенный износ колёс из-за специфических климатических условий. Колеса KLW удовлетворяют требованиям заказчика. При этом мы будем работать не только над поставками существующих продуктов, но и совместно с железной дорогой вести поиск технических решений для увеличения жизненного цикла колёс в агрессивной среде.