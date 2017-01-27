ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «КАМАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех), основываясь на результатах более чем полугодовых промышленных тестов, полностью переводит свои производственные мощности на использование масел ЛУКОЙЛ.

Компания смазочных материалов «ЛУКОЙЛ» увеличила поставки своих фирменных индустриальных масел на камазовские предприятия. Речь идёт о гидравлических маслах ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР и закалочных маслах ЛУКОЙЛ АССИСТО. По словам генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, этот переход обусловлен модернизацией оборудования, что приводит к ужесточению требований к комплектующим и расходным материалам. «Отрадно, что отечественный производитель – «ЛУКОЙЛ» – обеспечивает нас смазочными материалами, отвечающими международным стандартам качества», – отметил камазовский руководитель.