ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках визита в Россию Президента Филиппин Родриго Дутерте был подписан меморандум о взаимопонимании между ПАО «КАМАЗ» и филиппинской компанией Lifetruck, согласно которому на Филиппины может быто поставлено свыше 1000 автомобилей «КАМАЗ» до 2020 года.

Подписи под этим документом поставили заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Сергей Афанасьев и директор Lifetruck International Incorporated Джоэл Эваско. Меморандум также предусматривает сотрудничество в сфере технического обслуживания автотехники «КАМАЗ». При поддержке автогиганта на базе мощностей компании Lifetruck планируется создать дилерскую и сервисную сеть с ремонтно-технической базой по всей территории Филиппин.

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Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей готов обеспечить активно растущую потребность островного государства в большегрузной автомобильной технике. Соглашение предусматривает реализацию автомобилей «КАМАЗ» на рынке Филиппин в совокупном объёме не менее 1000 единиц, в срок до 2020 года. При этом конкретный график реализации проекта, модельный ряд автомобилей «КАМАЗ» для филиппинского рынка и дальнейшие мероприятия будут согласованы сторонами дополнительно. По предварительной договорённости, в числе поставляемой техники – самосвалы КАМАЗ-6520, седельные тягачи КАМАЗ-6460, а также бортовые автомобили КАМАЗ-65117.

Компания Lifetruck, в свою очередь, будет продвигать продукцию КАМАЗа на рынке, чтобы обеспечить нужды малых и средних предприятий всего региона и поддерживать деятельность местных отраслей промышленности. В частности, автомобили «КАМАЗ» будут использоваться в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.