ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин в интервью изданию «Вести КАМАЗа» рассказал о планах компании на 2017 год. Основные усилия будут сосредоточены на развитии продаж в экспортном направлении и обеспечении динамики продаж автомобилей нового модельного ряда – на фоне серьёзных инвестиций в модернизацию производства.

В соответствии с Бизнес-планом в 2017 году компания намерена реализовать 36 тысяч автомобилей, из них 6 тыс. – на рынках зарубежных стран. «В первую очередь, будем работать на наших традиционных рынках. Если говорить о новых, то это Иран, страны Юго-Восточной Азии (Мьянма, Индонезия, Малайзия) и Латинской Америки (Колумбия, Чили, Уругвай, Парагвай). Планируем возобновить сборку КАМАЗов в Иране и Вьетнаме», - сообщил руководитель автогиганта Сергей Когогин.

В 2016 году в компании произошла переориентация экспорта. В общем объёме доля стран дальнего зарубежья превысила долю стран СНГ. Из значимых крупных контрактов топ-менеджер «КАМАЗа» отметил поставку автотехники КАМАЗ на Кубу, часть которого переносится на 2017 год. «В целом, анализ экономики стран, где мы продаём наши автомобили, говорит о том, что ожидать сейчас большого роста экспорта не приходится», - поделился Сергей Когогин. Поэтому основную ставку в компании сегодня делают на высокий профессионализм команды продавцов и поиск новых контрактов и направлений. Кроме того, по словам Когогина, свою роль должно сыграть стимулирование экспорта на уровне государства.

За пределы рынка России компания намерена выйти и с флагманом нового модельного ряда – автомобилем КАМАЗ-5490. В целом, «КАМАЗ» взял на себя серьёзную задачу в 2017 году произвести и продать 6100 автомобилей нового модельного ряда. «Надо закрепить позиции, завоёванные магистральным тягачом КАМАЗ-5490, расширить выпуск новых автомобилей по различным модификациям. Ключевым будет то, что с этой моделью нам предстоит выйти уже за пределы рынка России», - сообщил Сергей Когогин.

При этом большой объём инвестиций планируется направить на развитие производства. «Программа развития ПАО «КАМАЗ» сформирована по модульному принципу и может трансформироваться в зависимости от ситуации: приоритетные инвестиционные проекты мы не останавливаем даже в кризис», - подчеркнул руководитель автогиганта. Сейчас это организация производства нового семейства 6-цилиндровых рядных двигателей и строительство нового завода по производству каркасов кабин.

В 2016 году инвестиции в модернизацию производства ПАО «КАМАЗ» составили более 6,5 млрд. рублей, в 2017-м на развитие планируется направить почти 20 млрд. рублей. По словам Сергея Когогина, на сегодняшний день это, вероятно, максимальный объём инвестиций, который когда-либо осваивался в истории «КАМАЗа», за исключением периода строительства заводов.