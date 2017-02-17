"КАМАЗ" поставил самосвалы для добычи золотой руды
17.02.2017, 10:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самосвалы КАМАЗ-65201-6012-43 в количестве 10 единиц будут задействованы на золотодобывающем руднике в Республике Саха (г. Нерюнгри). Автомобиль оснащён двигателем мощностью 400 л.с. и 16-ступенчатой коробкой передач ZF. Техника адаптирована для работы в районах Крайнего Севера и на горнопромышленных предприятиях. Для продуктивной работы в условиях низких температур каждая машина оснащена подогревом самосвальной платформы.
Кроме того, самосвальный кузов с прямоугольным сечением, по сравнению с иными сечениями, при одинаковых геометрических размерах имеет наибольшую вместимость. Центр тяжести этого типа кузова ниже, что положительно сказывается на устойчивости автомобиля при работе на золотодобывающих и других рудниках. С учётом этих особенностей автомобиль за один рейс способен перевозить максимальный объём груза.
Кроме того, самосвальный кузов с прямоугольным сечением, по сравнению с иными сечениями, при одинаковых геометрических размерах имеет наибольшую вместимость. Центр тяжести этого типа кузова ниже, что положительно сказывается на устойчивости автомобиля при работе на золотодобывающих и других рудниках. С учётом этих особенностей автомобиль за один рейс способен перевозить максимальный объём груза.