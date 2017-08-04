ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники КАМАЗа уходят в двухнедельный корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится с 7 по 20 августа. В штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и другой отчетности, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Не уходят в отпуск и подразделения, отвечающие за продажу автотехники: в соответствии с бизнес-планом компании создан определённый задел автомобилей «КАМАЗа», и реализация продукции продолжится.

Время отпуска основной части персонала будет продуктивно использовано в ремонтных цехах КАМАЗа: на эти дни запланирован ремонт и модернизация оборудования. Чтобы повысить технологическую точность оборудования и снизить аварийные простои в дни выполнения производственного плана, на заводах определён перечень техники и составлен график ремонтных работ.

Напомним, практика корпоративных отпусков существует в компании с 2010 года. Первая половина отпуска предоставляется работникам сразу после новогодних каникул (в этом году камазовцы отдыхали с 9 по 22 января), вторая – традиционно приходится на середину августа.