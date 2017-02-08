КАМАЗ в 2016 году получил около 440 млн рублей чистой прибыли по МСФО
08.02.2017, 21:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чистая прибыль КАМАЗа по итогам 2016 года по МСФО составила 339 млн рублей против убытка в 2,38 миллиарда за 2015 год.
Как сообщает агентство "Прайм", выручка компании по МСФО достигла 127,2 млрд рублей (+31% к прошлому году), прибыль составила 339 млн рублей против убытка в 2 млрд рублей в 2015 году. Инвестиции КАМАЗа в развитие производства и новый модельный ряд составили 6,887 млрд рублей.
Ранее гендиректор компании Сергей Когогин отмечал, что КАМАЗ планировал выйти на 125 млрд рублей выручки и 200-230 миллионов чистой прибыли за 2016 год.
КАМАЗ в 2016 году реализовал 34323 автомобиля, что на 21% выше показателя годичной давности. В России было продано 28122 грузовика (+25%), за рубежом реализован 6201 автомобиль (+6%).
Как сообщает агентство "Прайм", выручка компании по МСФО достигла 127,2 млрд рублей (+31% к прошлому году), прибыль составила 339 млн рублей против убытка в 2 млрд рублей в 2015 году. Инвестиции КАМАЗа в развитие производства и новый модельный ряд составили 6,887 млрд рублей.
Ранее гендиректор компании Сергей Когогин отмечал, что КАМАЗ планировал выйти на 125 млрд рублей выручки и 200-230 миллионов чистой прибыли за 2016 год.
КАМАЗ в 2016 году реализовал 34323 автомобиля, что на 21% выше показателя годичной давности. В России было продано 28122 грузовика (+25%), за рубежом реализован 6201 автомобиль (+6%).