ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) подведены производственные и финансовые итоги за 2016 год. По предварительным неаудированным данным, при выручке 127, 28 млрд. руб. компания получила чистую прибыль в размере 339 млн. рублей.

На фоне непростой ситуации в российской экономике за отчётный период «КАМАЗ» увеличил выручку до 127, 28 млрд. руб., что на 31% больше, чем в 2015 году. Результатом успешной деятельности компании стала чистая прибыль в размере 339 млн. рублей против двухмиллиардного убытка в 2015 году.

По итогам 2016 года «КАМАЗ» перевыполнил бизнес-план, реализовав 34,3 тыс. грузовых автомобилей, что на 21% больше по сравнению с 2015 годом. При этом 28,1 тыс. автомобилей реализовано на внутреннем рынке (прирост к 2015 году составил 25%), 6,2 тыс. автомобилей поставлено на экспорт (+6%). Продажи запчастей составили сумму более 13, 67 млрд. руб. (+22%). Выпущено продукции диверсификации на 6, 76 млрд. руб., на 74% больше, чем в 2015 году.

Доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) по итогам 2016 года составила 56%. Для сравнения, в декабре 2015 года она не превышала 51%.

Существенная динамика отмечена в сфере продаж автомобилей нового модельного ряда. В 2016 году реализовано 3,2 тыс. автомобилей перспективного семейства (+163% к 2015 году). В разрезе моделей впечатляющий рост демонстрирует график реализации магистрального тягача КАМАЗ-5490. Спрос на эту модель увеличился более чем в два раза, в сравнении с 2015 годом: в результате в 2016 году в адрес заказчиков поставлено почти 2,6 тыс. автомобилей. Кроме того, превзошли ожидания продажи автомобилей КАМАЗ-65206 и КАМАЗ-65207.

В 2016 году в компании произошла переориентация экспорта. В общем объёме доля стран дальнего зарубежья превысила долю стран СНГ, в то время как в 2015 году реализация продукции ПАО «КАМАЗ в страны СНГ значительно превалировала над продажами в страны дальнего зарубежья. В частности, в 2016 году увеличились поставки грузовиков КАМАЗ во Вьетнам и на Кубу: в эти страны поставлено 1,8 тыс. и 1 тыс. автомобилей, соответственно.