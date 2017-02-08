ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ в 2016 году реализовал в России 28,3 тыс. грузовых автомобилей, что на 25% выше показателя годичной давности. В результате доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн составила 56% против 51% по итогам 2015 года.

Топ-5 наиболее популярных моделей на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (по данным регистраций автотехники) полностью состоит из моделей на шасси «КАМАЗ». Наиболее востребованные модели «КАМАЗ» на рынке по итогам 2016 года – спецтехника на шасси КАМАЗ-43118, самосвалы на шасси КАМАЗ-65115, магистральный седельный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы на шасси КАМАЗ-6520, различные виды спецтехники на шасси КАМАЗ-65115.



Флагман нового модельного ряда компании КАМАЗ-5490 продемонстрировал впечатляющий рост продаж по данным регистраций – более чем в 2,6 раза по сравнению с 2015 годом.