КАМАЗ в 2017 году инвестирует около 400 млн рублей в разработку беспилотных грузовиков
28.02.2017, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ планирует потратить на развитие беспилотных грузовиков порядка 400 млн рублей в 2017 году, сообщил глава предприятия Сергей Когогин. Финансирует данный проект сама компания, однако вопросом создания беспилотников в России занимается в том числе и государство. Так, в рамках президентской программы Национальная технологическая инициатива (НТИ) при агентстве стратегических инициатив (АСИ) создана рабочая группа по формированию рынка беспилотников. В неё вошли представители Минобрнауки, Минпромторга, IT-корпорации Cognitive Technologies, "Автодора" и инвесторы. Возглавил рабочую группу генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.
Как ранее сообщал Когогин, инвестиции на развитие беспилотного автотранспорта в России в 2017 году составят порядка 7 млрд рублей, из которых 3,5 млрд рублей бюджетных средств и такой же объем средств будет инвестирован автопроизводителями - участниками рабочей группы AutoNet (сеть управления автотранспортом без водителя). Предполагается, что российские беспилотники будут выведены на глобальный рынок к 2025 году.
Как ранее сообщал Когогин, инвестиции на развитие беспилотного автотранспорта в России в 2017 году составят порядка 7 млрд рублей, из которых 3,5 млрд рублей бюджетных средств и такой же объем средств будет инвестирован автопроизводителями - участниками рабочей группы AutoNet (сеть управления автотранспортом без водителя). Предполагается, что российские беспилотники будут выведены на глобальный рынок к 2025 году.