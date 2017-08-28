ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Консолидированная выручка ПАО «КАМАЗ» по итогам первого полугодия 2017 года увеличилась на 32% - до 62,3 млн. рублей. Ранее «АВТОСТАТ» писал, что по итогам пяти месяцев предприятие увеличило этот показатель на 30%.

Чистая прибыль за шесть месяцев составила 990 млн. рублей (в сравнении с почти двухмиллиардным убытком годом ранее). За отчётный период, сообщает пресс-служба предприятия, продажи автомобилей КАМАЗ на внутренних и внешних рынках выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На российских и зарубежных рынках было продано 15 102 грузовых автомобиля, что на 2 064 единицы больше, чем за тот же период прошлого года. Объёмы продаж грузовых автомобилей выросли на общем фоне оживления деловой и инвестиционной активности. Рост коммерческих грузоперевозок, снижение ставок по кредитам и отложенный спрос способствовали увеличению сегмента магистральных тягачей. Рост в нефтегазодобывающей отрасли, ЖКХ и стабилизация в сельском хозяйстве благоприятно повлияли на остальные сегменты рынка сбыта группы.

По итогам января-июня 2017 года доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) составила 49,5%.

Показатель EBITDA за отчётный период составил 4 262 млн. рублей (в первом полугодии 2016 года - 370 млн. рублей). По результатам шести месяцев 2017 года сложился положительный операционный денежный поток в сумме 7 472 млн. рублей (+4 859 млн. руб. к аналогичному периоду прошлого года).