ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA представила на Североамериканском международном автосалоне-2017 в Детройте свою новую модель – мощный спортивный фастбэк KIA Stinger. Cерийное производство новинки начнётся во второй половине 2017 года, а продажи в некоторых странах мира стартуют в четвёртом квартале 2017 года.

Под капотом KIA Stinger в спецификации для рынка США может быть установлен один из двух вариантов бензиновых двигателей. Базовым является турбонаддувный 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель семейства ThetaII, развивающий мощность 255 л.с. при 6200 об/мин. Его максимальный крутящий момент составляет 353 Нм в широком диапазоне – от 1400 до 4000 об/мин. Более мощный вариант – двигатель V6 c двойным турбонаддувом семейства LambdaII с рабочим объемом 3,3 л. Его максимальная мощность составляет 365 л.с. при 6000 об/мин, а максимальный момент 510 Нм доступен в диапазоне от 1300 до 4500 об/мин. KIA Stinger c двигателем 3,3 л способен разогнаться до 100 км/ч всего за 5,1 с. Такой показатель позволяет говорить, что Stinger – самая динамичная серийная модель за всю историю марки KIA.

Стандартной для KIA Stinger будет являться 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия с электронным управлением. Она дает возможность выбора из пяти различных режимов работы, которые может задать водитель при помощи системы Drive Mode Select. Водитель может также взять на себя переключение передач, используя подрулевые лепестки. KIA Stinger будет доступен как в заднеприводном исполнении, так и с полным приводом.

Кузов KIA Stinger выполнен на 55% из сверхвысокопрочной стали, что обеспечивает высокий уровень жёсткости на кручение. Передняя подвеска выполнена по схеме МакФерсон, сзади использована многорычажная схема подвески. Впервые для автомобилей KIA на Stinger применена новая электронная система настройки характеристик подвески – DSDC (Dynamic Stability Damping Control).