ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Южнокорейский автоконцерн KIA начал тестировать новый супербюджетный седан Pegas. По предварительной информации, новый автомобиль, который будет дешевле популярной модели Rio, поступит только на китайский рынок. Его цена составит 72,9 тысячи юаней, продажи планируется начать уже во втором квартале текущего года.

Дизайн нового седана во многом повторяет дизайн передней части кузова европейской версии Rio, но, по сравнению с предшественником, лишён светодиодной оптики. Также производитель сэкономил на материалах отделки салона.



Pegas будет продаваться в двух вариациях - мощностью в 1,4 и 1,6 литра с отдачей в 100 и 123 л.с. соответственно. В базовую комплектацию будет включён кондиционер, электростеклоподъёмники и мультисистема.