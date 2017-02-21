ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На международной выставке IDEX-2017 впервые представлен комплекс средств автоматизации и управления противотанковыми формированиями (КСАУ ПТФ).

Комплекс самостоятельно фиксирует засечку целей, формирует и доводит целеуказания до самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» и «Хризантема-С», переносных ПТРК и других противотанковых орудий, а также управляет ими в ходе боевых действий.

Изделие обеспечивает непрерывное управление противотанковыми формированиями, в случае выхода из строя одних пунктов управления, система автоматически распределяет функции между другими пунктами.

Радиосредства изделий комплекса обеспечивают радиосвязь между собой на дальность до 100 км. Комплекс может базироваться как на гусеничном, так и на колесном шасси типа "Тигр-М".

Международная выставка вооружений IDEX-2017 проходит в Абу-Даби с 19 по 23 февраля.