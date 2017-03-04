Каждый четвёртый продаваемый автомобиль в России стоит свыше 1,6 млн рублей
04.03.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей по итогам 2016 года и определило его наиболее популярные ценовые сегменты.
Согласно результатам исследования, немногим более четверти (27,4%) реализованных в прошлом году автомобилей стоили свыше 1,6 млн рублей. Несмотря на столь высокую цену, обладателями таких машин стали почти 360 тыс. россиян. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в этой ценовой категории представлен весь премиум-сегмент и топовые версии ряда кроссоверов и внедорожников.
Согласно результатам исследования, немногим более четверти (27,4%) реализованных в прошлом году автомобилей стоили свыше 1,6 млн рублей. Несмотря на столь высокую цену, обладателями таких машин стали почти 360 тыс. россиян. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в этой ценовой категории представлен весь премиум-сегмент и топовые версии ряда кроссоверов и внедорожников.