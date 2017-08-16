ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Казахстанский автосборочный завод «Азия Авто» в ноябре приступит к производству новых модификаций одного из самых востребованных автомобилей на казахстанском рынке – LADA Vesta. Автомобили в кузове универсал Vesta SW Cross и Vesta SW поступят в продажу в январе 2018 года.

LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW созданы на основе одного типа кузова, однако каждый из автомобилей имеет свой индивидуальный дизайн. Обе модели выглядят по-спортивному. LADA Vesta SW несет в себе дополнительную полезную функциональность благодаря большому внутреннему объему и наличию пятой двери. LADA Vesta SW Cross, в свою очередь, добавляет семейству ещё больше практичности за счет увеличенного дорожного просвета и наличию защитных элементов кузова, придающих модели мощный и внушительный вид. Это является частью стратегии по наполнению портфолио LADA автомобилями из линейки Cross.

Передняя часть LADA Vesta SW несет отпечаток ярко-выраженной ИКС-графики, в то время как LADA Vesta SW Cross получила в дополнение к ней более мощный и экспрессивный характер. Тёмные грани передних фар плавно переходят в решётку радиатора и расположенный под ней воздухозаборник, принимая графическую форму ИКС. У LADA Vesta SW Cross линия продолжается до нижней части бампера, что визуально увеличивает размер ИКС-графики в передней части автомобиля, контрастируя с цветом капота, передних крыльев и бампером. Графическое решение также подчеркивается расположенной по центру защитной накладкой серебристого цвета, объединяющей между собой два декоративных хромированных «бумеранга», что в очередной раз свидетельствует о принадлежности к ДНК марки. Внешний вид переднего бампера в комплексе с накладками на арки передних колес зрительно увеличивают автомобиль.

Покатая линия крыши переходит в интегрированный задний спойлер, улучшающий аэродинамику и повышающий сцепление с дорогой. Особый наклон элементов остекления в задней части автомобиля и оригинальные задние стойки формируют оптическое впечатление парящей крыши. Расположенные на ней рейлинги придают силуэту спортивности: на LADA Vesta SW Cross они серебристого цвета.

Форма задней стойки автомобиля напоминает «акулий плавник». Кромка задних стоек выровнена относительно угла наклона линии задних фонарей, а глянцевая чёрная вставка отделяет заднюю стойку от крыши и заднего спойлера, поддерживая идею «парящей крыши». Подобное решение служит и для разделения потоков воздуха по бокам автомобиля, улучшая аэродинамику. В совокупности с двухсекционными задними фонарями это решение вносит элемент эмоциональности в облик задней части автомобиля, визуально расширяя его и придавая устойчивости посадке, а двойной хромированный патрубок выхлопной трубы добавляет внешнему виду спортивности. Тема «акульего плавника» появляется и в интегрированной в крышу антенне, расположенной перед задним спойлером.