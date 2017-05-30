Новый продукт выпускается на вяземском активе компании под маркой «БРИТ ЗВС». Проникая в трещины покрытия, он связывает компоненты асфальтобетонной смеси и образует на поверхности дороги защитный слой, восстанавливающий её эксплуатационные характеристики и защищающий от воздействия вредных факторов. Состав устойчив к истиранию и при этом повышает коэффициент сцепления за счёт минерального наполнителя, придающего шероховатость поверхности дорожного полотна.

Исследования, проведённые совместно с Московским автодорожным институтом (МАДИ), показали, что использование «БРИТ ЗВС» повышает коэффициент водостойкости дорожных покрытий в среднем на 35% (на треть снижается способность асфальтобетона к поглощению воды), что позволяет продлить срок эксплуатации дороги на 2-4 года и снизить издержки на её содержание.

«Сегодня и дорожной отрасли, и аэродромной инфраструктуре необходимы новые современные материалы, которые будут увеличивать срок службы покрытий и сократят затраты на их ремонт и эксплуатацию. Наша компания предлагает решение этой задачи. Инновационный материал, объединив пропиточные и защитные свойства, быстро и эффективно восстанавливает покрытия, позволяя не останавливать штатную работу аэродромов. Высокое качество и прогрессивные характеристики „БРИТ ЗВС“ делают его достойной заменой импортной продукции», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.