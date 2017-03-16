ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 г. компания ТехноНИКОЛЬ намерена укрепить позиции на зарубежных рынках товаров для растениеводства и тепличного хозяйства. Планируется, что в текущем году будет выпущено 32 500 м3 субстратов из каменной ваты, свыше 8000 м3 продукции уйдёт на экспорт. Для сравнения, в 2016 г. объём производства гидропоники составил 22 000 м3, за рубеж отправилось 6000 м3 искусственного тепличного грунта.

Выпуск субстратов из каменной ваты стартовал на рязанском «Заводе ТЕХНО» в марте прошлого года. Инвестиции ТехноНИКОЛЬ в новый участок превысили 250 млн рублей. В 2016 г. продукция экспортировалась в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Болгарию. Уже в 2017 году компания планирует наладить торговые отношения с Испанией, Германией, Финляндией, Латвией, Македонией, Хорватией, Сербией, Румынией, Грецией и Кипром. Именно за счёт такого значительного увеличения числа стран-импортёров и произойдёт рост отправки готовой продукции за рубеж.

«Мы вошли в сегмент субстратов из минеральной ваты сравнительно недавно, но у нас уже есть успехи здесь. Вегетационные маты и кубики для рассады SPELAND высоко оценили в России и странах СНГ. Накопленный опыт вкупе с высокотехнологичным производством позволят нам выйти на новые рынки и составить достойную конкуренцию ведущим зарубежным производителям», — уверен Анатолий Зайцев, руководитель направления «АГРО» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.