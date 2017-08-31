Напомним, что производственная площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде начала свою работу в 2011 году, в настоящий момент здесь выпускают автомобили Skoda Octavia, Skoda Yeti и Volkswagen Jetta. Кроме этого, Skoda Auto Россия анонсировала планы по запуску производства модели Kodiaq на нижегородском заводе в первом квартале 2018 года.