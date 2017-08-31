Компания Volkswagen Group Rus произвела 200 тыс. автомобилей на заводе в Нижнем Новгороде
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С конвейера завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде сошел 200-тысячный автомобиль. Юбилейной моделью стала Skoda Octavia в комплектации Style с двигателем 1.8 TSI мощностью 180 л.с. цвета Platinum Grey, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.
Напомним, что производственная площадка Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде начала свою работу в 2011 году, в настоящий момент здесь выпускают автомобили Skoda Octavia, Skoda Yeti и Volkswagen Jetta. Кроме этого, Skoda Auto Россия анонсировала планы по запуску производства модели Kodiaq на нижегородском заводе в первом квартале 2018 года.