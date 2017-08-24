ОРЕАНДА-НОВОСТИ 24 августа, в столичном ЦВК «Экспоцентр» начала свою работу конференция «Автосервис – 2017», которая проводится в рамках MIMS AUTOMECHANIKA (21-я Московская Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля).



Данная конференция проводится впервые, её организаторами выступают ITEMF Expo и AM Conference – при поддержке аналитического агентства «АВТОСТАТ» и профессионального сообщества «АвтоМаркетолог». В ней принимают участие около 300 человек: собственники автосервиса, дистрибьюторы, специалисты в области продвижения рынка запчастей и многие другие из числа тех, кто хочет знать своего клиента и владеть прибыльным автобизнесом, невзирая на кризисы экономики.



Ключевыми темами конференции «Автосервис – 2017» будут следующие: текущая ситуация на рынке автосервиса и основные тренды завтрашнего дня, синергия стратегий развития, бизнес-кейсы лучших дилеров, онлайн-агрегаторы рынка запчастей и многое другое. Лучшие эксперты и аналитики рынка вместе с дилерами-практиками обсудят современные тенденции в мире автосервиса.