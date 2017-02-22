ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн Daimler AG расширяет свою глобальную производственную сеть и впервые планирует в России производство легковых автомобилей Mercedes-Benz. На предприятии в индустриальном парке Есипово, примерно в 40 км к северо-западу от Москвы, в будущем в гибком режиме будут выпускать внедорожники и седаны E-Класса. Концерн инвестирует более 250 млн евро в новое производство. Первые автомобили начнут сходить с конвейера в 2019 году, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

«Россия является для Mercedes-Benz стратегически важным и значимым с точки зрения сбыта рынком. Исходя из этого мы расширяем нашу глобальную производственную сеть строительством нового завода в Есипово, – отметил Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок. – Благодаря локальному производству в России мы станем ещё ближе к нашим клиентам и одновременно упрочим глобальную конкурентоспособность отделения Mercedes-Benz Cars».

Благодаря широкой дилерской сети и объёмному модельному портфолио Mercedes-Benz в 2016 году в четвёртый раз подряд стал в России лидирующей премиальной маркой среди автопроизводителей по количеству регистраций новых автомобилей. Россия по-прежнему относится к сильнейшим с точки зрения сбыта рынком для Mercedes-Benz в Европе. Бестселлерами прошлого года стали внедорожные модели и седаны Е-Класса.

Новый завод по производству легковых автомобилей в Московской области будет охватывать все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки. На заводе будут созданы более 1000 новых рабочих мест. Новые рабочие места также появятся в регионе у производителей компонентов и поставщиков услуг. Предприятие является частью индустриального парка Есипово. Примерно в 20 км от планируемого автомобильного предприятия Daimler уже открыл в прошлом году новый логистический центр для российского рынка.

«Инвестиции Mercedes-Benz в создание локального производства легковых автомобилей говорят о стратегическом решении глобального автопроизводителя и его вере в российский рынок вне зависимости от краткосрочной конъюнктуры, – отметил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов, – это признак очевидной привлекательности российской автомобильной промышленности для инвесторов».