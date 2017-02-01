ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, подвёл итоги партнёрской программы по работе с оружейными магазинами за 2016 год. За прошедший год 25 бренд-зон Концерна заработали в оружейных магазинах более 20 крупнейших городов России, в числе которых Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Томск, Сургут, Великий Новгород и Архангельск. Впервые фирменные отделы открылись и за пределами России, в трёх городах Грузии - Тбилиси, Батуми и Гори. Общее число бренд-зон Концерна, открытых в 2015 и 2016 году, достигло 35.

"Сегодня в числе ключевых приоритетов деятельности Концерна "Калашников" - повышение уровня качества клиентского сервиса. Открытие новых бренд-зон в регионах России - один их важных шагов навстречу к нашему клиенту и пользователю гражданской продукции Концерна, - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Концерна "Калашников" Владимир Дмитриев. - В 2017 году мы продолжим комплексную работу по развитию клиентского сервиса и сети брендированных зон и витрин Концерна в существующих оружейных магазинах как в России, так и в странах ближнего зарубежья".

27 января Концерн "Калашников" открыл 36-й собственный фирменный отдел в оружейном магазине "Темп" в подмосковном городе Климовск. Магазин является одним из крупнейших и старейших дилерcких центров гражданского и служебного оружия и патронов к нему на российском рынке. Покупателям там будет доступна как традиционная гражданская стрелковая продукция Концерна, так и сопутствующие и сувенирные товары под брендами "Калашников" и Baikal.

В рамках открытия бренд-зоны в Климовске состоялась демонстрация современной гражданской стрелковой продукции Концерна "Калашников".